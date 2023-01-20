ВМС показали відео підриву морської міни, яку винесло на берег біля Одеси

ВМС показала відео підриву морської міни, яку винесло на берег біля Одеси

https://racurs.ua/ua/n179065-vms-pokazala-video-pidryvu-morskoyi-miny-yaku-vyneslo-na-bereg-bilya-odesy.html

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Військово-морські сили Збройних сил України продовжують знешкоджувати в Чорному морі та прибережних зонах міни.

20 січня прес-служба ВМС показала відео з підриву чергової небезпечної знахідки.

Внаслідок штормової погоди на узбережжя Одещини винесло чергову дрейфуючу міну. Небезпечну знахідку було успішно знешкоджено спеціальним підрозділом ВМС ЗС України.

Військовослужбовці національного флоту продовжують захищати Україну від окупантів та їх «подарунків», і вкотре нагадують вам, що перебування на узбережжі та купання в Чорному морі небезпечно для вашого життя та залишаються під забороною.

За оцінками ДСНС, на те, щоб повністю очистити українські акваторії, потрібно десять років.

Наприкінці грудня 2022 року морська міна вибухнула біля берегів Коблева на Миколаївщині. Її викинуло до берега через шторм.