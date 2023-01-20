Мобільні вогневі групи прикриватимуть небо не тільки біля Києва

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Мобільні вогневі групи захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над північчю та північним заходом України.

За словами командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 та Ford F350, адаптованих до бойових умов.

Вони виконуватимуть завдання на найнебезпечніших ділянках, звідки відбуватиметься підліт ворожих БПЛА, крилатих ракет чи авіації.

Прес-служба ЗСУ повідомила, що мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об'єкти Сумщини.

Екіпажам передали чергову партію позашляховиків, які можуть швидко переміщатися та вражати повітряні цілі — зокрема безпілотники Mohajer-6 та Shahed-136