Росатом не потрапив під санкції та ввозить сировину й електроніку для армії рф

https://racurs.ua/ua/n179070-rosatom-ne-potrapyv-pid-sankciyi-ta-vvozyt-syrovynu-y-elektroniku-dlya-armiyi-rf-the-washington.html

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Російська державна корпорація Росатом може бути причетною до постачання сировини й електроніки збройним силам росії, користуючись тим, що через важливість для західного ринку досі не потрапила під санкції.

Про це йдеться у розслідуванні The Washington Post.

Серед іншого компанія пропонувала російським виробникам зброї оксид алюмінію — важливий компонент для ракетного палива, а також літій-іонні батареї для живлення танків та іншого озброєння.

З митних даних відомо, що принаймні одна дочірня компанія Росатому імпортувала з Південної Кореї компоненти літій-іонних акумуляторів на суму щонайменше 1 млн дол. з початку повномасштабної війни.

У листі начальника відомства Росатома від жовтня 2022 року, отриманого українською розвідкою, йдеться про нещодавню зустріч з представниками оборонно-промислового комплексу Росії та пропозицію постачати товари російським військовим частинам та російським виробникам зброї, які перебувають під санкціями, — йдеться у матеріалі.

Серед потенційних одержувачів продукції вказано:

«Алмаз-Антей» — виробник ракетних систем;

НВК «Техмаш» — виробник некерованих авіабомб та систем залпового вогню;

«Високоточні комплекси», що виробляють ракети «Іскандер»;

НВО «Сплав», що виробляє ракетні установки «Ураган»

До листа, наданого The Washington Post, додано докладні описи продукції, доступної для використання російською військовою та оборонною промисловістю, йдеться у матеріалі.

Росатом відповів на запит про коментар, що «всі твердження у вашому запиті повністю не відповідають дійсності», повідомляє американська газета.

Досі Росатом уникав санкцій Заходу — частково через занепокоєння потенційними економічними наслідками через вплив на ядерну енергетику. Серед іншого, у країнах ЄС працюють 18 атомних електростанцій російського виробництва, Росатом контролює близько 30% світового ринку збагачення урану і 17% ринку реакторного палива.

Крім того, атомний монополіст рф забезпечує значну частину доходів бюджету росії. За словами голови ОП Андрія Єрмака, портфель закордонних замовлень корпорації досягає 200 млрд дол.

Нагадаємо, що Україна, а також деякі країни ЄС не перший місяць закликають до запровадження санкцій проти ядерного сектора росії, зокрема Росатому, вказуючи на його причетність до окупації Запорізької атомної електростанції.

Чому Росатом досі не потрапив під міжнародні санкції?

Російська держкорпорація Росатом управляє окупованою українською Запорізькою АЕС, продовжує будувати атомні реактори в інших країнах (будівництво АЕС у Туреччині, в Єгипті, в Індії, в Угорщині та у Китаї) та заробляти мільярди доларів від експорту ядерних технологій.

При цьому корпорації вдається уникати міжнародних санкцій.

Як пише Ліга з посиланням на дослідження Центру глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті, російська держкорпорація контролює 40% світового ринку збагачення урану.

Росатом збагачує та постачає уран до країн Євросоюзу, в Китай, Велику Британію, Мексику та навіть у США.

Франція — є одним із найголовніших союзників держкорпорації в Європі — попри заклики України, вона ініціювала для Росатому виключення з-під санкцій ЄС. Росатом постачає країні до 50% ядерного палива.

На 100% в ЄС залежать від російського ядерного палива Болгарія, Угорщина, Чехія та Словаччина.