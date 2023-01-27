До України прибули «ловці шахедів», які захищають інфраструктуру США

https://racurs.ua/ua/n179309-do-ukrayiny-prybuly-lovci-shahediv-yaki-zahyschaut-infrastrukturu-ssha-video.html

Ракурс

«Ловці шахедів» вже в Україні. Спеціальні засоби, які захищатимуть енергетичні об‘єкти від російських дронів, привезли зі США.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров, спецобладнання, що здатне перехоплювати БПЛА, закупили завдяки збору, який організували monobank Олега Гороховського, Ігор Лаченков та платформа United24.

Наразі закупили шість систем протидії ворожим безпілотникам. Федоров розповів, що це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США.

Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони.

Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Він летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.