Заборона на виїзд стосується і непридатних до військової служби чиновників

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Ракурс

Заборона на виїзд стосується і чиновників, які непридатні до військової служби.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Зміни до закону стосуються чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації. Особи, непридатні до військової служби, також не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців, — сказав Демченко.

Він додав, що винятками для перетину кордону цими особами є:

виїзд жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів;

виїзд для лікування за кордоном;

виїзд на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Демченко в коментарі УП наголосив, що ухвалені нововведення не мають гендерного забарвлення і стосуються як чоловіків, так і жінок.

Історія питання

27 січня Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка забороняє чиновникам залишати державу під час дії воєнного стану без наявності поважної причини.

Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження. Зауважимо, що раніше виїзд за кордон був заборонений чоловікам призовного віку та жінкам-військовослужбовицям. А тепер заборону розширили на деякі категорії жінок, які є цивільними.

Чоловіки-депутати місцевих органів самоврядування і так не мали права виїзду як військовозобов’язані.

Перелік посад, обіймаючи які і чоловіки, і жінки повинні отримати дозвіл на перетин кордону:

члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,

керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,

керівник Офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,

голова СБУ, його перший заступник та заступники,

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,

секретар РНБО, його перший заступник та заступники,

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,

постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їхні заступники,

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Зауважимо, що депутатками місцевих рад є 15 тис. жінок. З них понад 9 тис. — депутатки сільських рад. Їм теж заборонений виїзд за кордон, якщо не йдеться про службове відрядження.