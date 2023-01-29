Дмитро Павличко, фото: Dovidka.biz.ua

https://racurs.ua/ua/n179383-pomer-vidomyy-poet-shistdesyatnyk-dmytro-pavlychko.html

Ракурс

Дмитро Павличко, відомий український поет-шістдесятник, перекладач і літературний критик, помер на 94-му році життя.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

За його словами, Павличко помер сьогодні, 29 січня, ввечері.

Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника, — зазначив Сидоржевський. — Світла пам’ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу.

Павличко народився 28 вересня 1929 року в селі Стопчатів Івано-Франківської області в селянській багатодітній родині.

З осені 1945 pоку по літо 1946 року був ув’язнений за звинуваченням у належності до УПА. Згодом він розповідав, що в юнацькі роки, з квітня по червень 1945 року, перебував у сотні УПА. За словами Павличка, загін розпустили, а його відправили до школи.

У 1953 році Павличко закінчив філологічний факультет Львівського університету. Того ж року з’явилася перша збірка його поезій «Любов і ненависть».

Він, зокрема, є автором слів популярної пісні «Два кольори», створеної у 1964 році.

Павличко також був одним із організаторів Народного руху України та одним із авторів Декларації про державний суверенітет України.

Також був народним депутатом (у 1990−1994 та 1998−1999 роках), послом у Словаччині (з жовтня 1995 року до травня 1998 року) і Польщі (з весни 1999 року по лютий 2002 року), першим головою Товариства української мови імені Тараса Шевченка та головою Української всесвітньої координаційної ради.

Нагороджений званням Героя України, орденом князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня та орденом «За заслуги» III ступеня, орденом Свободи.