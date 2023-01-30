В Україні арештували 32 млн грн підсанкційного Дерипаски

https://racurs.ua/ua/n179410-v-ukrayini-areshtuvaly-32-mln-grn-pidsankciynogo-derypasky.html

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Офіс генпрокурора України повідомив про арешт 32 млн грн на рахунках підприємства з виробництва алюмінієвої сировини, що належить російському бізнесмену, проти якого українська влада ввела санкції.

Про це йдеться у повідомленні на ТГ-каналі ОГП.

Ім’я бізнесмена у повідомленні не називають, проте раніше заявлялося про плани конфіскувати активи Олега Дерипаски, який в Україні виробляв металургійний глинозем та гідроксид алюмінію.

Таким виробником є Миколаївський глиноземний завод. У 2022 році це підприємство з власності російського олігарха Дерипаски суд передав в управління АРМА.

Раніше за клопотаннями прокурорів, було арештовано майно цього суб'єкта господарювання — 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.

На сьогодні загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн, йдеться в повідомленні генпрокуратури.

23 січня 2023 року стало відомо, що У США заарештували колишнього співробітника Федерального бюро розслідувань Чарльза Макгонігала. Його підозрюють у роботі на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску.

До 2018 року Макгонігал очолював відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку, а потім вийшов на пенсію.

За даними Федеральної прокуратури Манхеттена, Дерипаска платив Макгонігалу за розслідування проти неназваного олігарха у 2021 році. Також колишнього контррозвідника ФБР звинувачують у тому, що у 2019 році він наполягав на знятті санкцій з Дерипаски.