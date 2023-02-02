Procter&Gamble у списку спонсорів війни - пояснення НАЗК

https://racurs.ua/ua/n179516-procter-gamble-u-spysku-sponsoriv-viyny-poyasnennya-nazk.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло корпорацію Procter&Gamble до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє Рада економічної безпеки.

Підставою для внесення компанії в цей список стало те, що корпорація продовжує працювати в росії, сплачує податки в бюджет і навіть сприяє мобілізаційним заходам. Докази цього НАЗК надала Рада економічної безпеки (РЕБ).

У березні 2022 року P&G заявила про скорочення асортименту на російському ринку до товарів для здоров’я та гігієни. У серпні з’явилась інформація, що компанія більше не вкладає кошти в розвиток бізнесу в росії.

Однак на території країни-агресорки й надалі працюють комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, та завод з виготовлення лез і станків для гоління Gillette.

Українська влада вважає, що корпорація продовжує заробляти на ринку рф та робити внесок у держбюджет країни-агресора. Лише за 2021 компанія сплатила близько 5,2 млн дол. податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тис. росіян.

Після своєї заяви про зменшення присутності в росії у березні минулого року, P&G підняла ціни на власні товари у рф на 40%. Таким чином компанія намагалася зменшити втрати від скорочення лінійки брендів.

Також P&G сприяє мобілізації, адже згідно з законодавством рф, корпорації, які працюють в росії, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

РЕБ нагадала, що Procter&Gamble належать такі дочірні підприємства та бренди: