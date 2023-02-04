У росії запропонували меру Дніпра обміняти демонтовані пам’ятники на дрова - українці відповіли

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Меру українського міста Дніпра Борису Філатову надійшов лист із Калузької області: у ньому росіяни запропонували обміняти знесені пам’ятники на дрова для українців.

Відповідь не змусила довго чекати. Про цю історію сам голова Дніпра розповів у Facebook.

У посланні голови адміністрації російського міста Кременки Калузької області Сергія Гусєва сказано, що Кременці передадуть дрова для цивільного населення України. Натомість московити попросили віддати їм знесені пам’ятники Ломоносову, Горькому, Чкалову та Пушкіну. Мета — «пробудити у підростаючого покоління любов до своєї батьківщини, повагу до її історії та культури».

При цьому Дніпро у відкритому листі названо на старий манір «Дніпропетровськом», попри те, що його було перейменовано ще 2016 року.

Мерія Дніпра вирішила іронічно відповісти на лист. За мешканців Кременки пораділи у зв’язку з появою інтернету, оскільки лист в Україну надійшов електронною поштою. Однак припустили, що адміністрація російського міста «застрягла у минулому», оскільки Дніпропетровська в Україні «не існує вже років як вісім».

Також йдеться про те, що інформація про знесення пам’ятників не зовсім вірна («Вони передані на зберігання до розв’язання питання про їх статус як культурної спадщини»), але українська сторона може розглянути пропозицію росіян щодо Горького.