Американці збили аеростат, що належить Китаю і міг шпигувати за США

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Американські військові збили китайський аеростат, який опинився в небі над США. Аеростат збили біля Південної Кароліни, берегова охорона шукатиме його уламки для вивчення.

Куля провела у повітряному просторі США понад 24 години.

США збили аеростат, що належить Китаю, біля свого узбережжя, ведеться операція зі збору уламків, повідомило Associated Press.

Повітряну кулю вперше помітили 2 лютого над штатом Монтана біля секретних ракетних обʼєктів. Китай заявив, що аеростат — безпілотний науковий дирижабль, який опинився в повітряному просторі США нібито через форс-мажорні обставини.

Через цей «аеростат», який абсолютно «випадково» пролітав над «чутливими об'єктами» на Заході США американці відтермінували візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна.

Раніше американський фотограф Тайлер Шлітт опублікував фотографію китайського висотного аеростата-розвідника, який зараз пропливає над штатом Монтана, де розташовані військові об‘єкти США.

МЗС Китаю вже заявило, що «шкодує", що некерований «цивільний аеростат» потрапив у повітряний простір США. Пекін стверджує, що це не розвідувальний апарат, а кліматичний зонд.

Крім того, в районі Латинської Америки помітили ще одну китайську повітряну кулю.