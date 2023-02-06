Дружній пакет допомоги: Норвегія запропонувала Україні понад 7 млрд дол. за п'ять років

https://racurs.ua/ua/n179658-drujniy-paket-dopomogy-norvegiya-zaproponuvala-ukrayini-ponad-7-mlrd-dol-za-p-yat-rokiv.html

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Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запропонував, щоб його країна надала близько 75 мільярдів крон (7,3 мільярда доларів) допомоги Україні протягом п’яти років.

Це найбільша програма допомоги, яку коли-небудь мала Норвегія, — сказав він на прес-конфренції в Осло.

За словами прем'єра, якого цитує DW, у 2023 році половина допомоги піде на військові потреби, а решта піде на гуманітарні потреби, хоча цей розподіл може змінитися в найближчі роки. Гроші розподілятимуться відповідно до пріоритетів українського уряду і не обов’язково передаватимуться безпосередньо владі. Гуманітарна допомога надаватиметься організаціям, які «мають найбільший досвід у наданні гуманітарної допомоги», тоді як військова допомога координуватиметься зі США та європейськими союзниками, щоб «уникнути вузьких місць».

Збільшення допомоги Україні фінансуватиметься із «нафтових грошей». Уряд Стьоре повинен отримати дозвіл парламенту на виділення коштів, що збільшить щорічні витрати суверенного фонду Норвегії — найбільшого у світі з обсягом близько 1,4 трлн дол. Основна опозиційна Консервативна партія загалом підтримала план, за умови остаточних переговорів у найближчі тижні.

Вдячні норвезькому народу, уряду Норвегії та особисто прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стьоре за оголошення нового безпрецедентного п’ятирічного пакета допомоги Україні розміром 75 млрд норвезьких крон. Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення", — написав Президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Як допомагають України грошима

На 2023 рік Євросоюз вирішив виділити Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Перший транш у розмірі три мільярди євро Україна вже отримала у січні. Наступні виплати здійснюватимуться щомісяця в розмірі 1,5 млрд євро й залежатимуть від прогресу у виконанні узгоджених умов. Меморандум, підписаний 16 січня між Україною та ЄС, містить 20 пунктів у чотирьох блоках, від прогресу у виконанні яких залежатиме виділення другого та подальшого траншу.

Наприкінці 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за 10 місяців від початку війни Києву вдалося залучити понад 31 млрд дол. від партнерів. У 2023 році міністерство економіки розраховує на отримання держаним бюджетом щонайменше 20 млрді дол. прямої макрофінансової підтримки. Саме з цієї суми побудований макропрогноз зі зростанням валового внутрішнього продукту (ВВП) на 3,2%.