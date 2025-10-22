Норвегія виділить 150 млн дол. на українську енергетику. Фото: ОП

Норвегія допоможе Україні з грошима на закупівлю газу для опалювального сезону.

Норвезький уряд виділить Україні додаткові майже 150 млн дол. для забезпечення стабільного постачання електроенергії та тепла напередодні четвертої зими за час повномасштабної війни. Ця підтримка надається у співпраці з ЄС. Про це повідомила прес-служба уряду Норвегії.

Україна стоїть перед ще однією важкою зимою, а доступ до електроенергії залишається нестабільним. Разом із ЄС ми посилюємо зусилля, щоб українці мали доступ до енергії. Це важливо для кожної людини і для функціонування всього суспільства, — наголосив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Зазначається, що гроші спрямують через програму ЄС Ukraine Investment Framework, яка залучає державні та приватні інвестиції для відновлення України. Таким чином Київ вперше отримає допомогу від норвежців через цей механізм.

Президент Володимир Зеленський подякував за виділені гроші та наголосив, що енергетична підтримка України надзвичайно важлива. Також поінформував у соцмережах, що обговорив з норвезьким прем'єром оборонну співпрацю двох країн. Говорили, зокрема, про виробництво дронів і ракет, а також розширення ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Словаччина вперше за керівництва Роберта Фіцо передасть Україні військову допомогу. Словацький уряд готує новий пакет військової підтримки для України, який передбачає надання інженерної та протимінної допомоги.