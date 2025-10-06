Словаччина анонсувала нову військову допомогу Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209518-slovachchyna-vpershe-za-kerivnyctva-fico-anonsuvala-viyskovu-dopomogu-ukrayini.html

Ракурс

Словаччина вперше за керівництва Роберта Фіцо передасть Україні військову допомогу.

Словацький уряд готує новий пакет військової підтримки для України, який передбачає надання інженерної та протимінної допомоги. Про це міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив 6 жовтня під час вступного слова на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Я з великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14-го пакету підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні, — розповів він.

За його словами, він разом із українським міністром оборони Денисом Шмигалем планує визначити можливі проекти для розширення «нашої вже досить всебічної оборонної співпраці».

Калиняк розповів, що з 2022 року Словаччина в 15 разів збільшила потужності з виробництва артилерійських боєприпасів. Також було втричі збільшено виробництво систем непрямого вогню.

Також він заявив, що його вражає те, як покращується українська оборонна промисловість. Так він прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про здатність України виготовляти 40 од. САУ «Богдана» щомісяця.

Калиняк також заявив, що під час нещодавньої зустрічі Фіцо з Зеленським оборонна співпраця була визначена як одна з головних тем майбутньої четвертої спільної міжурядової сесії.

Водночас міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram поінформував, що Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.

Як відомо, з початку повномасштабної російсько-української війни Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги. Але у листопаді 2023 року уряд Фіцо відхилив 14-й пакет на понад 40 млн євро, обмеживши подальшу допомогу гуманітарною.

Нагадаємо, 26 вересня Міністерство оборони Данії оголосило про виділення Україні пакета військової допомоги вартістю майже 400 млн євро. Гроші підуть на закупівлю озброєння в українських виробників для подальшої передачі ЗСУ. Також частина коштів буде виділена й на «інші форми допомоги».

Джерело: «Інтерфакс-Україна»