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Ракурс
Не “Ладами” єдиними - вдовам окупантів роздали шуби

Не «Ладами» єдиними — вдовам окупантів роздали шуби (ВІДЕО)

8 лют 2023, 15:21
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Дружинам загиблих окупантів з так званої терористичної організації днр роздали 21 шубу, ті подякували росіянам «від чистого серця». На відео вдови вбитих окупантів вишикувались в один ряд, щоб подякувати за «допомогу».





Ми сьогодні отримали несподівано таку допомогу. Дуже вдячні вам. Тут зібрались сім’ї загиблих військовослужбовців. Правда, дякуємо дуже від чистого серця, — каже одна з жінок.

Закадровий голос чоловіка каже, що шуби надійшли від «російського активу».

Нагадаємо, торік російські пропагандисти транслювали сюжет про те, як батько вбитого на війні в Україні окупанта Олексія Малова з Саратовської області витратив так звані «гробові» на нову «Ладу».

Джерело: Ракурс


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