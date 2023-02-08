Демарш омбудсмена в Європі - Лубінець протестує проти вивезення українських дітей в росію

https://racurs.ua/ua/n179710-demarsh-ombudsmena-v-ievropi-lubinec-protestuie-proty-vyvezennya-ukrayinskyh-ditey-v-rosiu-video.html

Ракурс

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець порізав членський квиток «Європейського інституту Омбудсмена» та заявив, що виходить зі складу організації.

Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, «правозахисник Європейського інституту Омбудсмана (ЄІО)» вивіз на територію рф, — пояснив Лубінець.

За інформацією ЗМІ, це зробив Йозеф Зігеле, генсек ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмана Тіролю. Влада Австрії розпочала офіційне розслідування щодо дій Зігеле.

За словами Лубінця, насильницька передача дітей однієї групи в іншу є ознакою геноциду.

Він повідомив, що в ЄІО не провели внутрішнього розслідування та не застосували відповідних санкцій до пана Зігеле.

Колег, які є членами Інституту, Лубінець закликав розглянути можливість негайного виходу із Європейського інституту Омбудсмана та засудити дії його керівництва. Уже вийшли з ЄІО омбудсмени Республік Латвія та Литва.