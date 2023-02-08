Російський супутник знищили на орбіті з невідомих причин, утворилася хмара уламків

https://racurs.ua/ua/n179720-rosiyskyy-suputnyk-znyschyly-na-orbiti-z-nevidomyh-prychyn-utvorylasya-hmara-ulamkiv.html

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Російський супутник «Космос-2499» знищено на орбіті в ніч проти 3 січня.

Про це повідомила 18-та ескадрилья космічної оборони (18 SDS) Космічних сил США, яка відстежує рух штучних об'єктів на орбіті. Причину події не встановлено.

Через розпад супутника утворилося принаймні 85 уламків, які можна відстежити. Ця хмара космічного сміття обертається на висоті 1 тис. 169 км над землею. Через розміри хмари для її знищення атмосферним тиском буде потрібно понад століття.

Супутник був запущений на орбіту Землі у травні 2014 року ракетою-носієм «Рокот» із трьома військовими супутниками зв’язку «Источник».

Як пише Space.com, дослідники вважають, що супутники «Космос-2499» та «Космос-2491» мали технологію для переслідування та виведення з ладу інших супутників. У Роскосмосі стверджували, що супутники створені нібито для мирних цілей.

За даними Європейського космічного агентства, зараз на орбіті є близько 36 тис. 500 уламків космічного сміття розміром не менше 10 см.