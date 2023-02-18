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Портативні станції EcoFlow — незалежність та автономіяhttps://racurs.ua/ua/n180064-vni-stanciyi-ecoflow-nezalejnist-ta-avtonomiya.htmlРакурс
Компанія EcoFlow в даний час встановлює нові стандарти у виробництві портативних зарядних станцій. Їхня продукція стає корисною на відпочинку, під час подорожей, а також при відключенні електрики. Є можливість підключати величезну кількість техніки — від смартфонів до газових котлів та промислового обладнання.
Миттєва зарядка від мережі 220 В дозволить відновити потрібні параметри ємності і згодом знову скористатися зарядною станцією. Користувачам пропонується посилання, де можна купити станції EcoFlow у великому асортименті. Однією із найпопулярніших моделей є зарядна станція EcoFlow Delta 2.
Характеристики EcoFlow Delta 2
Серед відмінних рис можна виділити кілька основних моментів:
1. Велика ємність. Основний показник становить 1024 Втч, але його можна у будь-який момент збільшити до 2048 Втч або 3040 Втч, але потрібно придбати додаткову батарею;
2. Надійна розробка. В основі застосовується літій-іонно-залізо-фосфатний акумулятор, за допомогою якого можна протягом кількох років без проблем використовувати станцію, доки не залишиться 80% ємності;
3. Швидка заряджання. Близько 50 хвилин потрібно витратити, щоб відновити заряд із 0 до 80%. Такого ефекту вдалося досягти завдяки технології X-Stream, в якої немає конкурентів;
4. Висока потужність. Вихідна потужність пристрою 1800 Вт, що дозволить підключити потрібні побутові прилади.
Управління зарядною станцією доступне за допомогою Wi-Fi, використовуючи оригінальну програму. Щоб відновити потужність, можна скористатися генератором від даного бренду, а також сонячними панелями. Це не просто комфорт, а й дотримання екологічних стандартів.
Крім портативних станцій, в асортименті є сонячні панелі, як було зазначено вище, системи енергозалежності Power Kit, а також генератори, батареї та інші аксесуари для створення автономної системи незалежного типу.
Де купити станції та аксесуари?
В Україні діє авторизований магазин EcoFlow, де є велика кількість продукції на вибір. За кожною позицією є детальний опис та характеристики з фотографіями, а також актуальна ціна. Діє доставка Україною, користуючись різними транспортними компаніями.
У разі виникнення складнощів під час вибору можна скористатися допомогою від консультантів та менеджерів магазину. На основі запитів клієнта вони зроблять вибірку та запропонують відмінні рішення на вибір. На всю продукцію є гарантія.
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