https://racurs.ua/ua/n180064-vni-stanciyi-ecoflow-nezalejnist-ta-avtonomiya.html

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Компанія EcoFlow в даний час встановлює нові стандарти у виробництві портативних зарядних станцій. Їхня продукція стає корисною на відпочинку, під час подорожей, а також при відключенні електрики. Є можливість підключати величезну кількість техніки — від смартфонів до газових котлів та промислового обладнання.

Миттєва зарядка від мережі 220 В дозволить відновити потрібні параметри ємності і згодом знову скористатися зарядною станцією. Користувачам пропонується посилання, де можна купити станції EcoFlow у великому асортименті. Однією із найпопулярніших моделей є зарядна станція EcoFlow Delta 2.

Характеристики EcoFlow Delta 2

Серед відмінних рис можна виділити кілька основних моментів:

1. Велика ємність . Основний показник становить 1024 Втч, але його можна у будь-який момент збільшити до 2048 Втч або 3040 Втч, але потрібно придбати додаткову батарею;

2. Надійна розробка . В основі застосовується літій-іонно-залізо-фосфатний акумулятор, за допомогою якого можна протягом кількох років без проблем використовувати станцію, доки не залишиться 80% ємності;

3. Швидка заряджання . Близько 50 хвилин потрібно витратити, щоб відновити заряд із 0 до 80%. Такого ефекту вдалося досягти завдяки технології X-Stream, в якої немає конкурентів;

4. Висока потужність . Вихідна потужність пристрою 1800 Вт, що дозволить підключити потрібні побутові прилади.

Управління зарядною станцією доступне за допомогою Wi-Fi, використовуючи оригінальну програму. Щоб відновити потужність, можна скористатися генератором від даного бренду, а також сонячними панелями. Це не просто комфорт, а й дотримання екологічних стандартів.

Крім портативних станцій, в асортименті є сонячні панелі, як було зазначено вище, системи енергозалежності Power Kit, а також генератори, батареї та інші аксесуари для створення автономної системи незалежного типу.

Де купити станції та аксесуари?

В Україні діє авторизований магазин EcoFlow, де є велика кількість продукції на вибір. За кожною позицією є детальний опис та характеристики з фотографіями, а також актуальна ціна. Діє доставка Україною, користуючись різними транспортними компаніями.

У разі виникнення складнощів під час вибору можна скористатися допомогою від консультантів та менеджерів магазину. На основі запитів клієнта вони зроблять вибірку та запропонують відмінні рішення на вибір. На всю продукцію є гарантія.