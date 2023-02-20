Польща остаточно закриє кордон для білоруських вантажівок

https://racurs.ua/ua/n180137-polscha-ostatochno-zakryie-kordon-dlya-biloruskyh-vantajivok.html

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Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Каміньський вирішив обмежити рух білоруських вантажівок через прикордонний пункт пропуску «Кукурики». Це останній пункт пропуску на кордоні Польщі та білорусі, доступний для вантажівок.

Як повідомляється на сайті міністерства, рух білоруського вантажного транспорту через КПП «Кукурики» (Козловичі з боку Білорусі) буде обмежено з 19.00 21 лютого і доти, «поки білоруська влада не зніме обмеження для польських перевізників».

Білоруські вантажівки зможуть потрапити до білорусі через Литву та Латвію, зазначили у міністерстві.

У відомстві наголосили, що обмеження не поширюються на пасажирський транспорт, який може перетнути кордон через КПП «Тересполь» (Брест).

РІА «Новости» раніше 20 лютого повідомило, що, за даними польського союзу перевізників, біля прикордонного пункту «Кукурики» (Козловичі) виникла 60-кілометрова черга з вантажівок.

На початку лютого влада Польщі «на користь державної безпеки» закрила КПП «Бобровники», який вважався з найбільших на кордоні з білоруссю. У відповідь влада білорусі обмежила проїзд польських вантажівок через пункти пропуску на кордоні з Латвією та Литвою, вирішивши пропускати їх лише через білорусько-польський кордон. У міністерстві внутрішніх справ Польщі заявили, що закриття КПП «Кукурики» стало відповіддю на обмеження з боку білорусі.

З 2021 року польська влада також закрила пункти пропуску Половці (Піщатка), Славатичі (Домачево) та Кузня Білостоцька (Брузги).

Крім того, 20 лютого стало відомо, що з білорусі висилають польських дипломатів та прикордонника.

Офіцер зв’язку польської прикордонної служби покине білорусь до вечора середи. Двоє польських консулів із Гродно, ймовірно, також будуть вислані, — зазначив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Також у виданні Onet повідомляють, що в польському уряді тривають консультації щодо можливої реакції на рішення білоруського режиму.

Не виключено, що уряд Польщі також ухвалить рішення про висилку білоруських дипломатів з території Республіки Польща.