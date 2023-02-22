Джо Байден відреагував на вихід росії з договору про стратегічні наступальні озброєння. Фото: vechirniy.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n180211-bayden-vidreaguvav-na-vyhid-rf-z-dogovoru-pro-strategichni-nastupalni-ozbroiennya.html

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на вихід росії з ДСНО.

Рішення президента рф володимира путіна про призупинення участі країни-агресора у Договорі про стратегічні наступальні озброєння є великою помилкою. Цитує американського лідера журналіст CBS News Сара Кук у Twitter.

Це велика помилка, — заявив американський лідер, коментуючи рішення росіян призупинити дію останньої угоди зі США.

Нагадаємо, 21 лютого російський диктатор володимир путін під час послання до федеральних зборів заявив, що рф призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння СНО-3, також відомий як New START — останній документ щодо контролю над озброєннями між США та росією.

Документ терміном на 10 років був підписаний у 2010 році в Чехії, а США продовжили його дію 3 лютого 2021 року. Переговори між москвою та Вашингтоном щодо нового договору СНО були заплановані на листопад 2022 року, але були скасовані.

Угода передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1 тис. 550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв — міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.

Джерело: CBS News