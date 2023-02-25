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Ракурс
На Херсонщині знешкодили російську РЛС АРК-1 “Рись”

На Херсонщині знешкодили рідкісного російського «звіра» — РЛС «Рись»

25 лют 2023, 17:16
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На Херсонщині підбили російський радіолокаційний комплекс АРК-1 «Рись», який використовується для контрбатарейної боротьби.





Його вразила 22 лютого високоточним снарядом Excalibur артилерія 406 бригади. Фото враженої техніки показав ресурс Deep State.

На Херсонщині знешкодили російську РЛС АРК-1 “Рись”

АРК-1 «Рись» уразили у районі населеного пункту Заводівка, що у Каховському районі Херсонської області.

В Україні на озброєнні теж є певна кількість таких комплексів.

Артилерійський радіолокаційний комплекс розвідки та стрільби наземної артилерії АРК-1 прийнятий на озброєння у 1977 році. Захист його розрахунку та апаратури від стрілецького озброєння забезпечує шасі броньованого тягача МТ-ЛБу.

РЛС «Рись» розроблялася як повністю автономний комплекс із власними засобами навігації, орієнтування, топоприв’язки та зв’язку. Вся апаратура, вузли та механізми АРК, крім двох випромінювачів і антени для прийому сигналів, розташовані всередині корпусу.

З цією технікою артилерійські частини Збройних сил України почали бойові дії у 2014 році.

Початок війни показав невідповідність тактико-технічних характеристик радянських станцій сучасним вимогам.

Джерело: Ракурс


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