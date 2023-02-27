Влада Кам'янського знайшла "відмазку", щоб не демонтувати пам'ятник Брежнєву

https://racurs.ua/ua/n180382-vlada-kam-yanskogo-znayshla-vidmazku-schob-ne-demontuvaty-pam-yatnyk-brejnievu.html

Ракурс

У Кам’янському, що в Дніпропетровській області відмовляються демонтовувати пам’ятник генсеку ЦК КПРС Леоніду Брежнєву.

Брежнєв — уродженець Кам’янського. Влада міста обіцяє розглянути питання демонтажу після закінчення воєнного стану. Редакція LB.ua отримала від місцевої влади відповідь на свій запит.

Знести пам’ятник Брежнєву влада мала б ще після ухвалення закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Але міська рада зробила його частиною експозиції музею, утім монумент при цьому залишився на місці, до території музею його не доправили.

Бюст чотириразовому Герою Радянського Союзу Л. І. Брежнєву залишити на своєму місці як частину експозиції відділу музею історії міста і зробити відповідним вимогам закону «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки», — йдеться в рішенні міськради № 201−07 / VII від 28 квітня 2016 року.