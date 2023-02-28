Кремль планував взяти Київ й ставив на Медведчука і Януковича

https://racurs.ua/ua/n180412-kreml-planuvav-vzyaty-kyyiv-y-stavyv-na-medvedchuka-i-yanukovycha.html

Ракурс

Керівництво росії розглядало двох українських політиків-зрадників, які мали захопити владу в Україні після повномасштабного вторгнення рф, — кума диктатора рф нардепа Віктора Медведчука, а після невдачі на полі бою — на президента-втікача Віктора Януковича.

За даними джерел «Української правда» у розвідці, москва планувала, що влада у Києві впаде на третій день, а на десятий день рф матиме контроль над всією країною.

Медведчук сам себе бачив на перших ролях. Не останню роль міг відігравати Сівкович (заступник секретаря РНБО часів Януковича, який переховується в рф — ред.). Він давно працює по лінії ФСБ, і його готували менеджерити псевдовладу, підбирати кадри, — вказало джерело.

Однак після запровадження санкцій та вручення кількох підозр у 2021 році Медведчук не міг займатися ані бізнесом, ані політикою.

Вітя потрохи головою їде. Постійно дома сидить, ці обмеження його психологічно підкошують, бо він не має куди себе подіти, — описував стан Медведчука один із членів ОПЗЖ наприкінці січня 2022 року.

У мене немає сумнівів, що путін буде воювати. І не в останню чергу тому, що я бачу, як Вітя уже «пече короваї і збирає сіль», щоб зустрічати кума в Києві", — розповів «Українській правді» 25 січня 2022 року депутат ОПЗЖ, який за два тижні до вторгнення тихо виїхав із країни на довгі місяці.

23 лютого, за день до початку вторгнення, Медведчук неочікувано попереносив зустрічі зі своїми соратниками. До того він майже ніколи не відмовляв у зустрічах своїм людям. Зранку 24 лютого Медведчук перестав виходити на зв’язок.

Українські спецслужби переконують, що оточена Верховна Рада мала відсторонити голову парламенту Руслана Стефанчука і відповідно в. о. президента став би Медведчук.

Кум путіна переховувався в Києві, у розкішному триповерховому будинку біля Протасового Яру. У квітні він спробував втекти, маскуючись у камуфляжі. В такому вигляді його впіймала СБУ.

План «Б» кремля полягав у появі на арені Януковича.

Після «зникнення» Медведчука росіяни і правда розглядали варіант повернення Януковича в Україну. Він мав оголосити знову, що він легітимний, і всі інші дурниці, — вказало джерело в СБУ.

Один із екс-топпосадовців часів Януковича переконує, що «росіяни робили ставку на «некритичний імпорт».

Повернення в Україну всіх тих, хто втік після 2014-го. Там вистачить утікачів на кілька Кабмінів. І якби вони повернулись, то досить було б кілька головних посад заповнити, а далі система сама почала б генерувати людей на місця внизу, — вказує УП.

Нагадаємо, літак з Януковичем востаннє був помічений торік 7 березня у Мінську. Після цього перемовини перемістились у Стамбул, а Янукович зник із поля зору.