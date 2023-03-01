лукашенко підписав у Китаї угоди з Сі Цзіньпіном

лукашенко підписав у Китаї угоду з Сі Цзіньпіном

https://racurs.ua/ua/n180456-lukashenko-pidpysav-u-kytayi-ugody-z-si-czinpinom.html

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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко 1 березня зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Переговори тривали чотири години.

Білоруське держагентство БелТА пише, що лукашенко і Сі Цзіньпін підписали «пакет документів про співробітництво між країнами у різних сферах».

Експерти американського Інституту вивчення війни припускали, що лукашенко проситиме Китай допомогти обходити санкції, запроваджені проти його країни та росії.

лукашенко заявив, що «повністю підтримує ініціативу щодо міжнародної безпеки», яку висунула КНР. Це може означати підтримку так званого мирного плану Пекіну щодо припинення війни росії проти України.

Ключовий союзник росії подякував Китаю «за підтримку» на тлі попереджень США про те, що Китай не повинен втручатися у війну в Україні. Також лукашенко заявив, що підтримує «мирний план» голови КНР Сі Цзіньпіна.

Очільник РБ також бачить своїм завданням «недопущення глобального протистояння, яке не матиме переможців» і привітав голову КНР з «найбільшою довірою китайського народу на з’їзді Комуністичної партії Китаю».

Раніше Володимир Зеленський назвав пропозиції КНР щодо миру в Україні просто «думками». Він казав, що сам факт того, що Китай говорить про Україну, позитивний. Також він вітав пункт про повагу до територіальної цілісності країн, але в ньому чітко про кордони України не згадується.