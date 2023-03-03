Шахрай оформив 2 млн грн кредиту на 20 безвісти зниклих бійців

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Правоохоронці викрили шахрая з Дніпропетровщини, який оформив кредити сумою близько 2 млн грн на безвісти зниклих військовослужбовців ЗСУ.

Попередньо, чоловік використав дані близько 20 зниклих захисників. Наразі йому повідомили про підозру, розповіли у прокуратурі Київської області.

Як виявилося, мешканець міста Кривий Ріг здобув особисті дані військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення. Використовуючи дублікат сім-картки підозрюваний оформив на ім’я бійця кредит. По тому він переказав гроші на підконтрольні собі банківські рахунки та вчинив декілька розрахунків в терміналах. Знятими коштами розпорядився на особисті потреби.

За попередніми даними, аналогічним способом він оформив грошові позики, використовуючи дані приблизно 20 зниклих військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн грн.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За результатами обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв’язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату. Прокуратура встановлює повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності, а також потерпілі.