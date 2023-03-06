НАБУ отримав очільника - що відомо про Семена Кривоноса

https://racurs.ua/ua/n180620-nabu-otrymav-ochilnyka-scho-vidomo-pro-semena-kryvonosa.html

Ракурс

Новим директором НАБУ став Семен Кривонос.

6 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України одноголосно ухвалив рішення про призначення Кривоноса на посаду директора Антикорупційного бюро України (НАБУ).

До призначення на цю посаду Кривонос обіймав посаду очільника Державної інспекції з архітектури та містобудування, а перед тим працював на одеській митниці (перший заступник у 2015−2016 рік).

З 2020 року по 2021 рік був головою громадської організації «Офіс простих рішень та результатів».

Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, «тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені під час набуття статусу кандидата» на вступ до Євросоюзу.

Він зазначив, що цей крок «демонструє цілеспрямованість» України у тому, щоб уже 2023 року перейти до початку переговорів щодо її вступу до ЄС.

Що відомо про нового голову НАБУ

Він — уродженець Маріуполя, перша освіта — агрономія, друга — правознавство.

З 2011 до 2015 року працював у територіальних органах Мін’юсту в Одеській та Київській областях.

З 2015 до 2016 року обіймав посаду першого заступника начальника Одеської митниці.

Після звільнення з митниці працював старшим юридичним радником у Міжнародній організації з розвитку права, у 2020−2021 очолював громадську організацію «Офіс простих рішень та результатів».

З травня 2021 року обіймає посаду голови Держінспекції архітектури та містобудування України.

Оцінки антикорупційних активістів стосовно Семена Кривоноса поки що негативні.

Як пише глава пов’язаного із західними структурами «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін, «Кабмін обрав директором НАБУ людину з нульовим досвідом розслідування корупції та зв’язками із заступником Єрмака».

Зв’язок із Єрмаком він проводить через дружину Кривоноса Галину Польшинську, яка працювала в апараті заступника голови КМДА Олексія Кулеби, який зараз є заступником голови Офісу президента.

Також, стверджує Шабунін, Кривоніс має зв’язки з колишнім бізнес-партнером Кулеби по компанії «Аспер Естейт», а пізніше — одним із керівників департаменту благоустрою столичної мерії Тимуром Ткаченком (він обійняв цю посаду замість Кулеби). Ткаченко мешкав у квартирі дружини майбутнього директора НАБУ.

За даними журналіста Дениса Бігуса, департамент Кулеби був «єдиним, який обійшли обшуки поліції та ГБР під час протистояння Віталія Кличка та Офісу президента за контроль над столицею».

Контроль над НАБУ критично важливий для Офісу президента, оскільки антикорупційна вертикаль (НАБУ-САП-ВАКС), теоретично може завдавати ударів і по членам команди Зеленського, включаючи його найближче оточення. Якщо новий голова НАБУ справді людина близька до чиновників ОП, то через нього Банкова зможе блокувати справи проти своїх людей ще на ранній стадії.