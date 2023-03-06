Опитування у "Дії" - більшість користувачів хочуть зберегти 8 березня вихідним

https://racurs.ua/ua/n180622-opytuvannya-u-diyi-bilshist-korystuvachiv-hochut-zberegty-8-bereznya-vyhidnym.html

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Більшість користувачів проголосували за збереження 8 березня вихідним днем.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в «Дії».

Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — 1,3 млн+ голосів, — написав Федоров.

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко повідомив, що понад 703 тис. користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем, ще 110 тис. українців не визначилися.

Міністр зазначив, що результати голосування будуть враховані у парламенті перед ухваленням законопроєкту щодо 8 березня.

Якщо рахувати від загальної кількости населення України в 40 млн, то 1,3 млн голосів — це лише 3,31%. Навіть якщо рахувати від орієнтовної кількости електорату у 28 млн, це все одно менш як 5%.

Крім того, суто технічно проголосувати можуть навіть іноземці — застосунок «Дія» це допускає.

Опитування на порталі Дія, результатами яких посадовці оперують як «думкою українців», — небезпечна ілюзія «прямого діалогу» з громадянами. Як цим зловживає українська влада, раніше аналізували журналісти «Текстів».

Серед іншого вони з’ясували, що немає гарантії, що одна людина не зможе проголосувати двічі, або що в голосуванні не візьме участь «бот».

Саме Мінцифри тоді пояснювало, що «оскільки опитування в „Дії“ не є соціологічним дослідженням, а лише опитуванням серед користувачів, то, вочевидь, ніхто не масштабує результати на все суспільство».

Сьогодні урядовці заявили, що «ці результати врахують у парламенті, коли ухвалюватимуть законопроєкт. Саме так працює електронна демократія в „Дії“».