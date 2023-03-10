Залужний і тисячі людей прийшли попрощатися з Героєм України Да Вінчі у Києві

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Попрощатися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (псевдо Да Вінчі) у Києві сьогодні прийшли тисячі людей. Церемонія прощання спочатку відбулася у Михайлівському соборі столиці.

Після панахиди у соборі прощання з командиром спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» також тривало на Майдані Незалежності.

Прощання з Да Вінчі також відвідали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка приїхала до Києва.

Напередодні, 9 березня відбулося прощання з Да Вінчі у селі Бовшів Івано-Франківської області. Там люди масово виходили на дорогу й на колінах зустрічали Героя.

Дмитро Коцюбайло був командиром 1-го окремого механізованого батальйону Сухопутних військ Збройних сил України «Вовки Да Вінчі». Він брав участь у Революції гідності, а у 2014 році пішов захищати Україну як військовий. Тоді Дмитру було 18 років. У 2014-му отримав важке поранення у Донецькій області, але після одужання повернувся на фронт. У 2021 році Да Вінчі отримав звання Герой України, ставши наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому надали це звання прижиттєво.

Да Вінчі загинув 7 березня під час боїв у Бахмуті.