Обмін полоненими - ЗМІ розкрили кількість повернених додому українців

https://racurs.ua/ua/n180769-obmin-polonenymy-zmi-rozkryly-kilkist-povernenyh-dodomu-ukrayinciv.html

Ракурс

7 березня рф та Україна провели черговий обмін полоненими. За заявами сторін, Москва віддала 130 осіб, Україна — 90.

За підрахунками російського опозиційного видання «Верстка», сторони провели 38 обмінів з початку війни, про які було публічно оголошено.

Обміни, судячи з заяв української влади, почалися ще рік тому — 1 березня п’ятьох бійців української територіальної оборони обміняли на одного російського офіцера, після цього провели ще два обміни, а у квітні Україні, за твердженням влади країни, вдалося повернути додому близько 300 осіб. росія ж у квітні офіційно підтверджувала обмін приблизно 130 осіб.

Влітку, якщо судити за відкритими даними, сторони провели чотири обміни, внаслідок яких Київ, у тому числі визволив із полону 95 захисників «Азовсталі».

Восени та взимку частота обмінів різко зросла. Сторони змінювалися полоненими щонайменше чотири рази у грудні, сім разів у листопаді, п’ять — у жовтні та три — у вересні. Внаслідок цих заходів до росії повернули кума путіна Віктора Медведчука, за якого Київ, за словами голови офісу президента України Андрія Єрмака, отримав 200 осіб, у тому числі бійців батальйону «Азов». Втім, внаслідок того ж обміну Москва, за офіційними даними, визволила з полону ще 55 людей.

Загалом, за підрахунками «Верстки» на підставі публічно оприлюднених цифр, Україна обміняла з полону 1 тис. 943 особи, а росія — 1 тис. 324. При цьому Володимир Зеленський 4 лютого стверджував, що з початку війни з українського полону «повернуто 1762 українців». росія офіційно не озвучувала загальну цифру визволених із полону.

Як відбувався обмін «Азовців»

У квітні Україна та рф провели секретні перемовини для евакуації захисників «Азовсталі», повідомляє CNN.

У квітні 2022 року група з представників України та рф розпочала таємні переговори про припинення облоги заводу «Азовсталь». До групи увійшли депутат Верховної Ради Олександр Ковальов та два підсанкційні представники російської розвідки, йдеться в матеріалі CNN.

За словами Ковальова, спочатку він зв’язався з колишнім агентом СБУ Валентином Крижановським, який перейшов на бік РФ у 2014 році. Ковальов зазначає: рішення про проведення перемовин ухвалив очільник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Ковальов вирушив на захоплені росією території 25 квітня, після чого розпочалися його перемовини із Крижановським та генерал-лейтенантом Андрієм Сичовим.

Другий раунд перемовин почався 9 травня. До них долучився заступник Буданова Дмитро Усов, а з боку рф за столом переговорів з’явилися два високопоставлені генерали з російської військової розвідки.

Під час третього візиту Ковальова до Маріуполя, який перебував під постійними обстрілами, нібито були сформульовані умови виходу «азовців»: припинення вогню з обох сторін, здача території заводу та «цивілізовані умови для наших військовополонених і обміну».