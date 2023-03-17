Туреччина визначилася зі вступом у НАТО Швеції та Фінляндії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна ратифікує вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції.

За його словами, фінська сторона виконала усі умови для отримання членства, тому схвалення її вступу виноситимуть на голосування турецького парламенту. Дискусії щодо членства Швеції досі тривають. Туреччина чекає зобовʼязань видачі ймовірних курдських екстремістів.

Ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції в НАТО гальмує й Угорщина.

Минулого року Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО через вторгнення росії в Україну та близькість країн до рф.

Туреччина виступила проти приєднання Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, але останнім часом позиція щодо Фінляндії пом’якшилася. Конфлікт між Швецією та Туреччиною ж загострився, зокрема через спалення Корану в центрі Стокгольма у січні.

Членство обох країн в НАТО може бути реалізовано, якщо його ратифікують Туреччина та Угорщина.