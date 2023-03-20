путін та Сі Цзіньпін провели неформальну зустріч у Кремлі

https://racurs.ua/ua/n181134-putin-ta-si-czinpin-provely-neformalnu-zustrich-u-kremli.html

Ракурс

У Кремлі відбулася неформальна зустріч російського президента-диктатора володимира путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна, який прибув до Москви з триденним візитом.

Офіційні переговори лідерів росії та КНР відбудуться завтра, сьогодні ж — неформальна зустріч.

У відкритій для преси частині бесіди путін привітав свого китайського колегу з переобранням на посаду голови КНР.

Лідер КНР назвав російського диктатора своїм дорогим другом.

Сі Цзіньпін, своєю чергою, висловив упевненість у тому, що громадяни росії підтримають кандидатуру путіна на президентських виборах у 2024 році. Після цього прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Сі Цзіньпін не говорив про участь путіна у виборах у 2024 році, а лише про підтримку путіна населенням росії.

Помічник президента Юрій Ушаков раніше зазначав, що під час неформальної зустрічі лідерів КНР та росії обговорюватимуться важливі питання, у тому числі й ситуація на міжнародній арені.

Під час відкритої частини розмови путін зазначив, що ознайомився із «мирним планом» Пекіна щодо «конфлікту в Україні». Російський президент заявив, що Москва завжди відкрита для переговорного процесу.

У вівторок, 21 березня, відбудуться офіційні російсько-китайські переговори.

Нагадаємо, зустріч лідерів двох країн проходить на третій день після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, а також уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову. Ордер на арешт російського президента видано у рамках справи про незаконну депортацію українських дітей з окупованих українських територій до росії.

Що кажуть у світі

Візит Сі Цзіньпіна до Москви піде на користь Пекіну, а не мирному посередництву. Цей візит демонструє, що Китай, Іран та росія шикуються проти США, Великої Британії та інших країн НАТО у змаганні за глобальний вплив, зауважує Washington Post.

Китай вступає в еру протистояння зі США. І росія в ній — китайський актив і партнер. Невідомо, наскільки це протистояння буде гарячим: три ядерні держави опиняться на межі Третьої світової чи все обмежиться Холодною війною 2.0, — пише видання.

Одним із найбільш чутливих питань також буде постачання росії китайських озброєнь для війни проти України, пише Financial Times.

У Москві лідер Китаю позуватиме як миротворець. Не виключено, що Сі просуватиме негайне припинення вогню.

Але не варто обманюватися: ця поїздка потрібна для поглиблення зав’язків із росією, які йдуть на користь Пекіну, а не якомусь мирному посередництву, — зауважує експерт з питань Китаю Алєксандр Габуєв.

Однак російсько-китайські відносини не такі міцні, як може здатися, на перший погляд, зауважує дослідник Шанхайського інституту міжнародних досліджень Чжао Лонг у розмові із журналістами Wall Street Journal.

Китайсько-російські відносини — це далеко не моноліт. І з погляду Пекіна, не повинні ним стати, — зазначає Чжао Лонг.

Зараз Москва і Пекін союзники через спільне невдоволення Заходом. Але між ними зберігається взаємна недовіра через криваве спільне минуле.

Деякі американські стратеги сподіваються, що одного дня зможуть організувати новий розкол між Москвою і Пекіном, як в 1970 роках.