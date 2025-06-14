Нова розмова Трампа і путіна: гомоніли про братерство США та СРСР під час Другої світової

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Президент США Дональд Трамп та кремлівський воєнний злочинець владімір путін 14 червня провели телефонну розмову.

Про це заявив помічник диктатора Ушаков.

За його словами, розмова тривала 50 хвилин. путін привітав Трампа з днем народження та Днем американського прапора.

В ході бесіди путін і Трамп відзначили «братство двох країн по зброї в ході Другої світової війни, а також висловили задоволення сформованими відносинами, які дозволяють вирішувати актуальні питання».

Обидві сторони обговорили конфлікт між Ізраїлем та Іраном. путін запевнив Трампа, що росія готова виступити посередником між країнами.

Також він додав, що росія готова продовжити переговори з Україною.