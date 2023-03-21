Кремль шокований ордером на арешт путіна - джерела "Медузи"

https://racurs.ua/ua/n181170-kreml-shokovanyy-orderom-na-aresht-putina-djerela-meduzy.html

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Кремль виявився неготовим до видачі ордеру МКС на арешт володимира путіна, передусім це стосується обмеження його пересування країнами світу.

Meduza пише, що складнощі із закордонними візитами президента рф вже почалися: у серпні цього року в ПАР має відбутися саміт країн БРІКС, але влада цієї країни заявила, що вже «взяла до відома» ордер МКС.

За словами двох співрозмовників видання, Кремль у 2023 році мав намір просувати образ путіна (у тому числі для внутрішньоросійської аудиторії — напередодні президентських виборів) як «борця із Заходом», «захисника країн Латинської Америки та Африки від колоніального гноблення» та «одного з головних лідерів багатополярного світу».

Співрозмовники «Медузи» зазначають, що для цього потрібні закордонні поїздки, в яких путін тепер обмежений через рішення МКС. Теоретично президента рф можуть затримати за гаазьким ордером у 123 країнах. Джерела, близькі до АП, зазначають, що поки що в Кремлі не зовсім розуміють, як можна «забезпечити безпеку» президента в нових умовах.

Навіть СНД перестає бути безпечним простором [для Путіна], — констатував один зі співрозмовників (серед країн, які ратифікували Римський статут МКС, є, наприклад, Таджикистан).

При цьому той самий співрозмовник додав: у Кремлі сумніваються, що хтось із країн, які раніше входили до складу СРСР, може зважитися на арешт путіна, але «десяті, соті частки відсотка [імовірності цього] завжди є". Саме затримання путіна джерела «Медузи» вважають «неможливим» саме тому, що російський президент просто не поїде в країну, де є хоча б мінімальний ризик бути заарештованим.

Співрозмовники «Медузи» зазначили, що, попри війну, яку росія розв’язала у 2022 році, путін регулярно здійснював закордонні поїздки та брав участь у форумах та самітах.

Наприклад, влітку 2022 року він відвідав Таджикистан, Туркменістан та Іран, а восени — Узбекистан, Казахстан та Вірменію (при цьому після 24 лютого путін жодного разу не виїжджав до країн Заходу).

За оцінкою двох співрозмовників, близьких до АП, такі поїздки були дуже важливими, у тому числі для внутрішньоросійської пропаганди, яка, спираючись на новини про ці візити, могла розповісти громадянам, що «у росії друзів все одно більше, ніж недоброзичливців», і країна залишається «одним із стовпів багатополярного світу».

Обмеження закордонних візитів працюватимуть у протилежний бік. До ордера виїзди Путіна поєднувалися з поїздками лідерів зарубіжних країн до Москви. Тепер підтримати таку саму частоту зустрічей не вийде — не можна постійно запрошувати всіх до себе, — зазначило одне із джерел «Медузи».

Складнощі із закордонними візитами вже почалися: у серпні 2023 року в ПАР має відбутися черговий саміт країн БРІКС; влада цієї країни 20 березня заявила, що «прийняла до відома» ордер МКС.

При цьому речник президента дмитро пєсков стверджує, що в Кремлі ставляться до рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі «спокійно» і «продовжують працювати», Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти суддів, що видали ордер, а заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв пригрозив точковим ракетним ударом по будівлі суду в Гаазі.

Одночасно з путіним МКС видав ордер на арешт дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової — ключової фігури у системі насильницького вивезення українських дітей до росії.

Джерела «Медузи», близькі до Кремля, зазначають: зараз в АП припускають, що список чиновників, на яких будуть видані ордери в Гаазі, може розширитися, наприклад, до нього можуть увійти губернатори регіонів, де приймають дітей з анексованих українських територій. Однак, за оцінкою Кремля, це ніяк не вплине на їхнє життя: «За фактом держслужбовці й так, можна сказати, не виїжджають за кордон [під час війни]".