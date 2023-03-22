У шойгу запитали, коли закінчиться війна в Україні. Він розвернувся та пішов

https://racurs.ua/ua/n181188-u-shoygu-zapytaly-koly-zakinchytsya-viyna-v-ukrayini-vin-rozvernuvsya-ta-pishov-video.html

Ракурс

У міністра війни рф сергія шойгу запитали, коли закінчиться війна в Україні. Він розвернувся та пішов.

На відео Шойгу відповідає на запитання пропагандиста телеканалу Міноборони рф «Звєзда», у тому числі про те, чим закінчиться війна в Україні.

Кожна війна закінчується миром, — каже шойгу.

Тоді співробітник «Звєзди» уточнює, як скоро можна розраховувати на мир. шойгу мовчки повертається в бік і йде, залишаючи питання без відповіді.

Телеканал «Звєзда» обрізав це відео. На це звернув увагу проект Faridaily журналістки Фаріди Рустамової.

Перша версія ролика, записаного після російсько-китайських переговорів, що відбулися в Кремлі 21 березня, триває 19 секунд. Спочатку її було опубліковано в телеграм-каналі «Зірки».

На записі Шойгу на ходу відповідає на запитання журналіста телеканалу, зокрема, про те, чим закінчиться війна в Україні. Тепер у телеграм-каналі «Звєзди» розміщено версію відео тривалістю 13 секунд, де немає питання журналіста про те, коли чекати миру, та реакції Шойгу.

У месенджері Telegram видно, що ця публікація була змінена.