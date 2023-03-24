Суд заочно арештував екс-нардепа Кузьміна

Ренат Кузьмін, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n181276-sud-zaochno-areshtuvav-eks-nardepa-kuzmina.html

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Ренату Кузьміну, колишньому народному депутату, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба ДБР.

У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення рф розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні, — наголошують у ДБР.

Так, у відомстві зазначають, що Кузьмін, починаючи з березня 2021 року та навіть після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави, — зазначають у ДБР.

Зазначається, що дії Кузьміна кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Кузьмін у 2019 році став народним депутатом від ОПЗЖ. 5 жовтня 2022 року йому було повідомлено про підозру у державній зраді. 13 січня 2023 року Верховна Рада достроково припинила його депутатські повноваження.