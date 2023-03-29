У музеї Амстердаму виставили страву з вимерлої тварини - фрикадельку з м'яса мамонта

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У науковому музеї Амстердаму цими днями показують особливий експонат — страву з вимерлої тварини. Для цього науковці створили штучну плоть за допомогою ДНК шерстистого мамонта і слона.

Австралійська компанія Vow, що займається розробкою технології вирощування штучного м’яса, створила аналог м’яса мамонта, використовуючи генетичний матеріал цього виду, що вимер. Про це повідомляє The Guardian.

28 березня Vow показала фрикадельку у музеї Nemo в Амстердамі. У компанії заявили, що мета проекту — продемонструвати потенціал м’яса, вирощеного з клітин та без вбивства тварин, а також показати зв’язок між великим тваринництвом та його впливом на знищення дикої природи та зміну клімату.

Associated Press пише, що для приготування м’яса компанія використовувала відомі дані про геном мамонта, заповнила відсутні частини геному ДНК його найближчого живого родича, африканського слона, і вставила ДНК, що вийшла, в клітину вівці.

Таким чином утворилася культура клітин із химерним геномом. Потім вони вирощувалися в біореакторі доки їх не набралося достатньо, щоб скачати фрикадельки.

Додаткових подробиць AP не наводить: наприклад, невідомий відсоток генів мамонта в химерному геномі, що вийшов, неясний і механізм синтезу штучної ДНК (повністю штучний синтез повних геномів тварин поки неможливий).

Це було до смішного просто та швидко. Ми зробили це за пару тижнів, — заявив професор Ернст Вольветанг з Австралійського інституту біоінженерії при Університеті Квінследа, який брав участь у дослідженні.

Він додав, що поки що ніхто не пробував створене м’ясо, зокрема його творці.

Ми не бачили цього білка тисячі років. Таким чином, ми гадки не маємо, як відреагує наша імунна система, коли ми це з’їмо. Але якби ми зробили це знову, то, безумовно, таким чином, щоб зробити його прийнятнішим для регулюючих органів, — додав професор.

AP зазначає, що фрикаделька з м’яса мамонта є єдиним досвідом, і запускати в промислове виробництво її не планують.

Шерстистий мамонт зазвичай був символом втрати. Наразі ми знаємо, що він загинув через зміну клімату. І тому ми хотіли перевірити, чи зможемо створити щось, що стало б символом більш захоплюючого майбутнього, яке буде кращим не лише для нас, а й для планети, — заявив один із засновників Vow Тім Ноуксміт.

Ідея проекту — показати, який потенціал має технологія вирощування м’яса з клітин.

Традиційне тваринництво — один із факторів зміни клімату на Землі, кажуть у компанії, а для нового виду м’яса не треба вбивати тварин.

Vow працює з клітинами рідкісних та екзотичних видів, наприклад альпаки, бізона, кенгуру чи павичів. Експериментуючи з ними, вона намагається створити нові види м’яса.

Як узагалі працює ця технологія?

У тварин є так звані стовбурові клітин, які формують різні тканини, наприклад нерви чи шкіру. Науковці можуть взяти ці клітини і розмножити їх у чашці Петрі — лабораторній посудині.

З однієї крихітної м’язової клітини можна виростити десятки мільйонів інших. Разом вони утворюють м’язові волокна. Зробіть багато таких волокон — і отримаєте «м'ясо».

Цей конкретний мітбол складається з суміші мамонтячого міоглобіну — м’язового білка, що дає м’ясу запах, і тканин слона.