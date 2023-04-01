Кредити МВФ - нардеп розкрив умови нової угоди Україною з фондом

https://racurs.ua/ua/n181546-kredyty-mvf-nardep-rozkryv-umovy-novoyi-ugody-ukrayinou-z-fondom.html

Ракурс

Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив чотирирічну програму підтримки України на загальну суму 15,6 млрд дол.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter.

Позика Міжнародного валютного фонду є найбільшою для України з моменту повномасштабного вторгнення росії та найбільшою позикою, яку світовий кредитор надасть країні, що перебуває у стані воєнного конфлікту.

Голова Кабміну Денис Шмигаль написав у своїх соцмережах, що кошти від МВФ допоможуть Уряду профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.

Програма буде складатися з двох частин. Перша — це термінове фінансування до нашої перемоги у війні. Друга частина — це післявоєнна відбудова та трансформація України. Перший транш у розмірі понад 2,7 млрд дол. Україна очікує найближчим часом.

Програма МВФ стане частиною загального пакету фінансової підтримки для України від міжнародних партнерів у розмірі 115 млрд дол.

Умови співпраці з МВФ

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував у себе в Телеграм файл з умовами надання кредиту МВФ Україні.

Насамперед йдеться про перезавантаження діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ), а саме створення прозорих та конкурентних процесів відбору персоналу та керівництва. Посилені вимоги до відбіркової комісії та запровадимо чіткий процес конкурсного відбору. МВФ вимагає встановити механізм переатестації персоналу та запровадження контрактної системи для працівників, посилити аналітичну складову діяльності та підпорядкувати БЕБ Мінфіну.