У фіналі Євробачення-2023 виступлять “Калуш”, Go_A, Джамала — перелік

https://racurs.ua/ua/n182093-u-finali-ievrobachennya-2023-vystuplyat-kalush-go-a-djamala-perelik.html

Ракурс

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2023 13 травня у британському Ліверпулі виступатимуть українські артисти Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Вєрка Сердючка і Тіна Кароль. Українські зірки вийдуть на сцену під час Параду прапорів 26 країн-фіналістів. Артисти виконають свої конкурсні пісні в новому аранжуванні у поєднанні з класичними британськими хітами.

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Разом із креативною командою BBC над творчими елементами трьох прямих ефірів Євробачення-2023 працює команда «Суспільного Мовлення».

Євробачення — це не лише виступи представників 37 країн-учасників, а й широка програма виступів за участю запрошених гостей — номери-відкриття, інтервал-акти, відеовставки, включення… Цьогоріч ця частина шоу буде багатою на українську культуру, адже Україна перемогла у Євробаченні-2022, — зазначила голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська.

Вона додала, що технічні репетиції в арені «Ліверпуль» розпочинаються вже цього тижня.

Гранд-фінал цьогорічного Пісенного конкурсу відкриють переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra з потужним виступом під назвою «Голоси нового покоління».

Ми чекали на наш виступ у Ліверпулі відтоді, як минулого року його оголосили містом проведення конкурсу. Це місто з всесвітньо відомою музичною спадщиною, і ми щасливі, що нарешті можемо оголосити, якою честю для нас буде виступити там… Ми виступимо задля кожного українця, щоб нагадати, що кращі часи й перемога нашої країни ще попереду, а також щоб показати світові, за що бореться Україна, — розповіли переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra.

Нагадаємо, 67-й Пісенний конкурс Євробачення у травні прийматиме Ліверпуль. Представником України на Євробаченні-2023 є гурт TVORCHI, який одразу потрапляє у гранд-фінал шоу 13 травня, де виступить з оновленою версією пісні Heart of Steel під номером 19. Півфінали Євробачення-2023 пройдуть 9 та 11 травня. Україна голосуватиме у другому півфіналі конкурсу.