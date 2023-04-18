Стою 11 діб - на кордоні з Польщею великі черги через страйк фермерів

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З 16 квітня до 30 червня 2023 року Республіка Польща в односторонньому порядку заборонила переміщення через кордон на виїзд з України сільськогосподарської продукції, зокрема усіх зернових культур, в тому числі: жита, пшениці, кукурудзи, а також овочів, фруктів, насіння, меду, хмелю, льону, коноплі, олії, м’яса, молочної продукції, яєць, вина, алкогольних виробів рослинного походження тощо.

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Це спричинило великі черги на кордоні.

«Суспільне» пише, що електронна черга у пункті пропуску «Ягодин» на Волині тимчасово призупинена. Старша інспекторка «Укртрансбезпеки» Діана Філюк розповіла, що частину транспорту завернули на кордоні.

Зі слів Діани Філюк, авто зареєстровані в черзі є, їх приблизно 800, але система стоїть на паузі з 16 квітня.

Ветеринарна черга не рухається взагалі. Система стоїть на паузі. Час водіїв не біжить ні вперед, ні назад. Польська сторона не бере ці авто. Коли знімуть ці обмеження, тоді всі водії, які зареєстровані в черзі, будуть рухатись згідно з нею, — говорить Діана Філюк.

Зі слів речниці Волинської митниці Валентини Черниш, станом на 18 квітня фізичних черг на митниці з водіїв вантажівок немає.

На Львівщині перед пунктом пропуску в Рава-Руській також велика черга з вантажівок. Деякі водії вже понад тиждень не можуть перетнути кордон.

Львівська митниця 15 квітня на своїй Facbook-сторінці опублікувала повідомлення про те, що із 16 числа Польща забороняє переміщення через кордон певні види сільськогосподарської продукції.

Також Міністерство агрополітики опублікувало офіційний коментар щодо заборони. Наразі представники Львівської митниці та Держприкордонслужби від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, після 24 лютого 2022 року українські порти у Чорному морі заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.

Протягом 2022-го Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових.

У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів. За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини заявили, що буцімто втратили 417 млн євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.