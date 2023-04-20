Україна має намір продавати державні корпорації за заниженими цінами

https://racurs.ua/ua/n182197-ukrayina-maie-namir-prodavaty-derjkorporaciyi-za-zanyjenymy-cinamy.html

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Україна збирається продавати великі державні фірми за заниженими цінами, щоб зміцнити бюджет на тлі війни.

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Bloomberg пише, що наразі Україна шукає інвесторів, які розуміють, що високий ризик може принести великий прибуток після закінчення війни.

За рахунок продажу держкомпаній Україна може заробити понад 400 млн дол. і ще 190 млн дол. може надійти від оренди сільськогосподарських угідь, — заявив голова Фонду держмайна Умеров.

У матеріалі також зазначено, що потенційним інвесторам обіцяють компенсувати значний ризик його покупки «високою прибутковістю після закінчення війни».

Раніше Умеров повідомив, що ТРЦ Ocean Plaza можуть продати на аукціоні. Він зазначив, що це планують зробити у найближчому майбутньому, проте спочатку потрібен аудит торговельно-розважального центру, який триватиме близько трьох місяців.

Державі зараз належить 66,65% активів ТРЦ, які нещодавно націоналізували в росіян. Іншою часткою володіють українські бізнесмени Василь Хмельницький та Андрій Іванов.