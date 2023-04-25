Удар рф по центру Куп’янська — загинула жінка, 10 поранених

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Ракурс

Окупаційна армія росії завдала удару по будівлі Краєзнавчого музею у Куп’янську Харківської області. Внаслідок удару 10 осіб дістали поранень, під завалами є люди.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм.

Ворог завдав удару по центру міста Куп’янськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею. За попередньою інформацією, п’ятеро цивільних людей дістали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами, — йдеться у повідомленні.

Пізніше Синєгубов додав, що окупанти завдали удару по центру Куп’янська ракетою С-300.

Трьох людей госпіталізували, семеро — мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, двоє людей залишаються під завалами.

Всі підрозділи Держслужби України з надзвичайних ситуацій та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям.

Ймовірність нових ракетних ударів по Харкову та населених пунктах області залишається досить високою. Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях, — наголосив Синєгубов.

Згодом стало відомо, що у Куп’янську внаслідок удару рф загинула жінка — працівниця музею. Зі слів голови Харківської ОВА, її дістали з-під завалів. Ще одну людину продовжують шукати.