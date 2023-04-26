Пропагандисти каналів Медведчука змогли виїхати з України і працюють у новому проекті кума путіна

https://racurs.ua/ua/n182413-propagandysty-kanaliv-medvedchuka-zmogly-vyyihaty-z-ukrayiny-i-pracuut-u-novomu-proekti-kuma-putina.html

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Журналісти з’ясували, куди поділись усі псевдоексперти-коментатори, які роками просували проросійські тези в українському інформпросторі, зокрема на каналах Медведчука.

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Багатьом з них вдалось втекти з України. І тепер вони вигулькнули в новому «проекті» Медведчука, який він намагається робити в РФ після власного обміну під назвою «Другая Украина».

Наприклад, Денис Жарких, ведучий «112» каналу, який розповідав, що «Україна відстрілює російськомовних на Донбасі». За даними «Схем», 55-річний Жарких перетнув україно-словацький кордон у вересні 2022 (!) року. Тепер включається в пропагандистські канали та регулярно випускає «блоги» на онлайн-платформах «Другой Украины».

Так само як і Юрій Дудкін, проросійський «експерт» та коментатор. З ним ще цікавіше — адже його навіть затримувала СБУ у 2021 році, за обвинуваченням у державній зраді. Але, якимось чином вже після вторгнення, 7 червня 2022 року, Дудкін втік з України, безперешкодно виїхавши у напрямку Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська».

Зміг втекти та тепер долучитись до нового «руху» Медведчука навіть «журналіст» Володимир Скачко, офіційно обвинувачений за важкою статтею «посягання на територіальну цілісність та недоторканність України».

Медведчуківський політтехнолог Андрій Мішин також втік із України в росію, і тепер теж «мовить» як регулярний спікер проекту «Другая Украина», про те, що «украинская власть занимается геноцидом собственного народа», та агітує за створення «антифашистского интернационала».

Мішину 57 років. Він безперешкодно виїхав з України через пункт пропуску «Ягодин»… 25 січня 2023 року.

Загалом журналіст «Схем» Максим Савчук зміг нарахувати в лавах нового «руху» Медведчука вже понад 10 українців, які роками розпалювали антиукраїнські настрої, просуваючи тези російської пропаганди та наближаючи велику війну, але змогли втекти, уникнувши покарання, та безперешкодно продовжити свою темну справу вже за межами України.

Також спікерами «Другой Украины» стали двоє депутатів міських рад: Богдан Гіганов (депутат Одеської міськради від ОПЗЖ, визнав, що втік з України), Максим Невінчанний (депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ, місце перебування невідоме).

У СБУ відмовилися надавати відповідь на запитання чи фігурують тринадцятеро ідентифікованих «Схемами» спікерів нового проекту Медведчука у кримінальних провадженнях, які розслідує спецслужба, посилаючись на заборону розголошення таких відомостей.

«Бек-вокалісти» Медведчука здебільшого повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди. Мовляв, Україною керують «божевільні нацистські бандити», які намагаються нав’язати «сатанізм та беззаконня», а Володимир Зеленський розв’язав «священну війну», «осквернивши Києво-Печерську лавру».