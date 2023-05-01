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Ракурс
В Україні запроваджують систему фільтрації фішингових сайтів

Система фільтрації фішингових сайтів несе загрози безпеці України — оператори зв’язку

1 тра 2023, 10:58
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В Україні рішенням НЦУ (нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах комунікацій) № 67/850 від 30 січня 2023 впроваджена система фільтрації фішингових сайтів.


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Оператори електронних комунікацій вважають, що ця система несе загрози інформаційній безпеці України. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інтернет-асоціацією України (ІнАУ), повідомляє прес-служба асоціації.

В опитуванні взяли участь 78 керівників підприємств, які представляють переважну більшість операторів електронних комунікацій серед членів ІнАУ, — зазначають в асоціації.

Результати опитування показали:

  • 62% опитаних операторів вважають, що впроваджена розпорядженням НЦУ система блокування доменів несе загрози для інформаційної безпеки України;
  • 72% опитаних вважають, що використання «транзитного» сервера НКЦК РНБО для передачі провайдерам переліку фішингових сайтів, сформованих командою CSIRT НБУ, створює додаткові суттєві ризики.

В ІнАУ наголошують, що з моменту оприлюднення цього розпорядження пропонували терміново змінити систему фільтрації.

Згідно з експертизою Асоціації, централізована автоматична система має стратегічні технологічні вразливості, які ставлять під загрозу весь сегмент українського інтернету та створюють загрози національній безпеці, — наголошують в ІнАУ.

Зокрема, в ІнАУ вбачають такі загрози:

  • у військовий час вразливості централізованої автоматичної системи дозволяють на суттєвий час заблокувати доступ до інтернету в зоні .ua;
  • транзитний сервер РНБО, на який передається інформація, є дублюванням функцій та знижує рівень захисту системи.

В ІнАУ зазначають, що направили відповідним державним інституціям пропозиції постатейних змін до «Регламенту взаємодії сторін в процесі фільтрації фішингових доменів», які дозволять:

  • виключити заподіяння шкоди інформаційній безпеці України системою фільтрації фішингових доменів;
  • унеможливити незаконний збір і використання персональних даних користувачів;
  • знизити ризики позасудового блокування сайтів, які не є фішинговими.

Джерело: Ракурс


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