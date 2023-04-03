Інтернет-асоціація України заявила про небезпеку системи блокування фішингових сайтів

В Україні запроваджують «систему фільтрації фішингових доменів»

https://racurs.ua/ua/n181610-internet-asociaciya-oskarjyt-u-sudah-zaprovadjuvanu-v-ukrayini-systemu-filtraciyi-saytiv.html

Ракурс

«Інтернет-асоціація України» вважає небезпечною для національної безпеки систему автоматичного блокування фішингових сайтів, котру запроваджують в Україні, й готується оскаржити її у судах.

Про це йдеться у заяві ІнАУ, оприлюдненій на сайті асоціації 31 березня.

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), що поєднує високотехнологічні компанії українського інтернету, опрацьовує судовий механізм скасування Розпорядження НЦУ від 30.01.2023 № 67/850 «Про впровадження системи фільтрації фішингових доменів», — вказано в повідомленні.

Згідно з цим розпорядженням українські інтернет-провайдери до 2 березня мали встановити систему блокування доступу до веб-ресурсів.

В асоціації наголошують, що з моменту оприлюднення цього розпорядження пропонували терміново змінити систему фільтрації.

Зазначається, що експертиза, проведена фахівцями ІнАУ, показала, що централізована автоматична система, яку запроваджують в Україні, має стратегічні технологічні вразливості, котрі ставлять під загрозу весь сегмент українського інтернету та створюють загрози національній безпеці.

У військовий час такі вразливості дозволяють на суттєвий час заблокувати доступ до інтернету в зоні .ua. Транзитний сервер РНБО, на який передається інформація, є дублюванням функцій та знижує рівень захисту системи, — наголошується в заяві організації.

На думку фахівців ІнАУ, замість автоматичної системи має бути створена альтернативна система блокування фішингових сайтів з можливістю для кожного провайдера переглядати перелік сайтів для блокування на випадок помилки. Відповідні пропозиції та зауваження вже передали на розгляд РНБО та «відповідних державних органів».

Наразі в РНБО розглядають пропозиції ІнАУ щодо змін до Регламенту роботи системи фільтрації фішингових доменів, необхідних для виключення заподіяння шкоди інформаційній безпеці України системою фільтрації фішингових доменів, унеможливлення незаконного збору і використання персональних даних користувачів і зниження ризиків позасудового блокування сайтів, які не є фішинговими, — зазначається в заяві ІнАУ.