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В Авдіївці під завалами залишаються люди, у місті шукають хлопчика, якого ховають від евакуації батьки

В Авдіївці під завалами залишаються люди, у місті шукають хлопчика, якого ховають від евакуації батьки (ВІДЕО)

1 тра 2023, 21:08
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Двох людей не можуть дістати з-під завалів в Авдіївці на Донеччині, повідомив очільник МВА Віталій Барабаш. За його словами, з п’ятниці, 28 квітня, під завалами перебуває 81-річна жінка.


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Тоді російські війська влучили у п’ятиповерховий будинок, а жінка була в підвалі, а вчора після авіаракетного удару потрапив під завали чоловік 1962 року народження, електрик.

Ознак життя що у першому, що в другому випадку, на жаль, немає, — сказав Барабаш.

Без спецтехніки людей дістати неможливо. У суботу працівники ДСНС виїхали, але, не доїжджаючи до Авдіївки, потрапили під обстріл і повернулися, розповів очільник міської адміністрації.

Крім того, в Авдіївці досі залишається одна дитина, батьки хлопчика ховаються і постійно змінюють локації, каже міський голова.

Барабаш повідомив в ефірі, що в Авдіївці, попри постійні обстріли, лишається 1 тис. 781 людина. Це ті, хто отримують гуманітарну допомогу. Ще 50−70 осіб лишаються в місті, але за гуманітаркою не звертаються.

На жаль, ще залишається одна дитина. Це 12-річний хлопчик, якого поки що не можемо знайти. Вже перевернули все місто, всіх родичів, друзів, кумів. Ховають, змінюють локації, — зазначив Барабаш.

Джерело: Ракурс


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