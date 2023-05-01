В Авдіївці під завалами залишаються люди, у місті шукають хлопчика, якого ховають від евакуації батьки

https://racurs.ua/ua/n182582-v-avdiyivci-pid-zavalamy-zalyshautsya-ludy-u-misti-shukaut-hlopchyka-yakogo-hovaut-vid.html

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Двох людей не можуть дістати з-під завалів в Авдіївці на Донеччині, повідомив очільник МВА Віталій Барабаш. За його словами, з п’ятниці, 28 квітня, під завалами перебуває 81-річна жінка.

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Тоді російські війська влучили у п’ятиповерховий будинок, а жінка була в підвалі, а вчора після авіаракетного удару потрапив під завали чоловік 1962 року народження, електрик.

Ознак життя що у першому, що в другому випадку, на жаль, немає, — сказав Барабаш.

Без спецтехніки людей дістати неможливо. У суботу працівники ДСНС виїхали, але, не доїжджаючи до Авдіївки, потрапили під обстріл і повернулися, розповів очільник міської адміністрації.

Крім того, в Авдіївці досі залишається одна дитина, батьки хлопчика ховаються і постійно змінюють локації, каже міський голова.

Барабаш повідомив в ефірі, що в Авдіївці, попри постійні обстріли, лишається 1 тис. 781 людина. Це ті, хто отримують гуманітарну допомогу. Ще 50−70 осіб лишаються в місті, але за гуманітаркою не звертаються.