Реєстр зниклих безвісти запрацював в Україні

https://racurs.ua/ua/n182595-reiestr-znyklyh-bezvisty-zapracuvav-v-ukrayini.html

Ракурс

Дані про зниклих в Україні з 2 травня 2023 року будуть вноситися в єдиний реєстр зниклих безвісти, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

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Сьогодні в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

У ньому будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Також буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.