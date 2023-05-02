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Реєстр зниклих безвісти запрацював в Україні
Реєстр зниклих безвісти запрацював в Україніhttps://racurs.ua/ua/n182595-reiestr-znyklyh-bezvisty-zapracuvav-v-ukrayini.htmlРакурс
Дані про зниклих в Україні з 2 травня 2023 року будуть вноситися в єдиний реєстр зниклих безвісти, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.
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Сьогодні в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
У ньому будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.
Також буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.
Для отримання витягу з реєстру потрібно звернутися до МВС із копіями документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.
Через місяць після внесення інформації про зниклого до реєстру рідні зможуть отримати витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.
Доступ до реєстру матимуть представники Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти, Нацполіції та МВС.
Наразі в Україні вважаються зниклими безвісти близько 23 тис. осіб через війну.
Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб, — пояснив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
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