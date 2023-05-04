Зеленський виступає у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі

https://racurs.ua/ua/n182676-zelenskyy-vystupaie-u-mijnarodnomu-kryminalnomu-sudi-u-gaazi-translyaciya.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 4 травня виступає у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі щодо росії.

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Транслюємо наживо з українським перекладом.

Зеленський прибув до Нідерландів напередодні увечері. Це перший візит Зеленського до країни як глави української держави.

У рамках візиту президента України до Нідерландів він зустрівся з прем'єр-міністром країни Марком Рютте і депутатами, виступить з промовою в Гаазі та відвідає Міжнародний кримінальний суд, який у березні 2023 року відкрив справу проти президента рф путіна.

Промова Зеленського в МКС має назву «Ніякого миру без правосуддя для України».

Напередодні український президент зустрівся з лідерами країн Північної Європи на саміті у Фінляндії, на якому вони пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Раніше німецькі ЗМІ повідомили й про майбутній візит Зеленського до Берліна. Він може відбутися 13 травня.