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росія заважає роботі HIMARS за допомогою засобів радіоелектронної боротьби
росія заважає роботі HIMARS за допомогою засобів радіоелектронної боротьби — CNNhttps://racurs.ua/ua/n182730-rosiya-zavajaie-roboti-himars-za-dopomogou-zasobiv-radioelektronnoyi-borotby-cnn.htmlРакурс
Армія росії почала заважати роботі HIMARS за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
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Телекомпанія CNN повідомляє із посиланням на західні та українські джерела, що ЗСУ доводиться боротися зі спробами росії порушити роботу американської реактивної системи залпового вогню HIMARS за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
Як сказано в публікації, в останні місяці армія рф стала частіше використовувати електронні глушилки, щоб перешкодити наведенню ракет HIMARS, які покладаються на супутникову систему навігації GPS.
П’ять американських, британських та українських джерел розповіли журналістам, що через російські засоби РЕБ ракети HIMARS стають менш ефективними та не завжди влучають у цілі.
Тому американські та українські фахівці намагаються вдосконалити програмне забезпечення HIMARS, щоб протидіяти російському глушенню.
Йде постійна гра в котики-мишки, — сказав із цього приводу CNN неназваний чиновник Пентагону.
За його словами, спочатку Україна та її західні союзники знаходять будь-який спосіб обійти російське глушіння, після чого росія розробляє чергові контрзаходи. Поки що неясно, наскільки довго така гра може тривати.
CNN нагадує, що Україна незабаром має розпочати масштабний контрнаступ, а оскільки ЗСУ дуже залежить від ефективної роботи HIMARS, їй особливо важливо якнайшвидше знайти розв’язання проблеми глушіння.
Одна справа стримувати росіян там, де вони зараз знаходяться, але зовсім інша — вигнати їх з нинішніх позицій, — сказав CNN американський генерал у відставці Стівен Андерсон. — Вони добре окопалися, адже вони там сидять уже рік.
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