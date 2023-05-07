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Українські учасники Євробачення вдягнули костюми з іменами передчасно народжених дітей за час вторгнення рф в Україну
Українські учасники Євробачення вдягнули костюми з іменами передчасно народжених дітей за час вторгнення рф в Україну (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182787-ukrayinski-uchasnyky-ievrobachennya-vdyagnuly-kostumy-z-imenamy-peredchasno-narodjenyh-ditey.htmlРакурс
Гурт TVORCHI 7 травня вийшли на хідник Євробачення 2023 у Ліверпулі.
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Музиканти вдягнули костюми, на яких написані імена та вага передчасно народжених дітей за час повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Гурт має на меті залучити українську та міжнародну підтримку та зібрати 10 млн грн для придбання інкубаторів для порятунку передчасно народжених дітей.
Нагадаємо, замість України, яка торік перемогла, Євробачення з міркувань безпеки пройде в британському Ліверпулі.
Загалом у конкурсі візьмуть участь 37 країн: 15 країн виступлять у першому півфіналі 9 травня, 16 країн — у другому півфіналі 11 травня. Ще шість (країни «великої п’ятірки», організатори «Євробачення» Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція, а також торішній переможець Україна) проходять у фінал поза конкурсом — він відбудеться 13 травня.
білорусь та росію цього року знову не допустили до участі через агресію проти України, а Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися самі з фінансових причин.
Україна у 2023 році знову серед фаворитів Євробачення.
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