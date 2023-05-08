Євробачення 2023 - де дивитися та як голосуватимуть українці

https://racurs.ua/ua/n182804-ievrobachennya-2023-de-dyvytysya-ta-yak-golosuvatymut-ukrayinci.html

Ракурс

Пісенний конкурс «Євробачення» стартує у вівторок, 9 травня. О 22.00 у Ліверпулі відбудеться перший півфінал, де 15 учасників змагатимуться за право представити свою країну у фіналі конкурсу.

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Нагадаємо, представник від України, яка перемогла торік, гурт TVORCHI, одразу потрапляє у фінал шоу 13 травня з піснею Heart of Steel.

Обидва півфінали та фінал шоу покаже «Суспільне мовлення». Це відбудеться на кількох платформах.

Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2023 розпочнеться о 22.00.

Пісенний конкурс Євробачення-2023 можна буде також дивитися на діджитал-платформах Суспільного: сайтах Суспільне Культура і Суспільне Євробачення.

На ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде слухати й спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії у Ліверпулі.

Учасники першого півфіналу Євробачення-2023:

Норвегія: Alessandra — Queen of Kings

Мальта: The Busker — «Dance (Our Own Party)

Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava

Латвія: Sudden Lights — Aijā

Португалія: Mimicat — Ai Coração

Ірландія: Wild Youth — We Are One

Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!

Швейцарія: Remo Forrer — Watergun

Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn

Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Lunа

Швеція: Loreen — Tattoo

Азербайджан: TuralTuranX — Tell Me More

Чехія: Vesna — My Sister’s Crown

Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper — Burning Daylight

Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha

Що буде у трансляції

Перший півфінал Євробачення-2023 відкриє ведуча шоу від України — фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом пісні «Маяк». Виступ символізує «обʼєднання музикою» двох країн. Номер-відкриття має на меті підкреслити проведення 67-го Пісенного конкурсу Євробачення в Ліверпулі від імені України, країни-переможця минулорічного конкурсу.

Представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha розповість зі сцени історію своєї справжньої особистої подорожі через виконання пісні Ordinary World культового британського попрок-гурту Duran Duran, в новому аранжуванні.

Своїм виступом Alyosha разом з ліверпульською співачкою Rebecca Ferguson розкажуть історію надії, мужності й підтримки народу України з усього світу. Перфоманс має назву «Ласкаво просимо до нас додому».

Як голосувати

Українці голосуватимуть у другому півфіналі й у фіналі. Під час першого півфіналу українці не голосують.

У другому півфіналі у прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете голосувати.

Нагадаємо, 67-й Пісенний конкурс Євробачення проходить у Ліверпулі від імені України, яка здобула перемогу в Турині минулого року. Представник України, гурт TVORCHI, одразу потрапляє у фінал шоу 13 травня, де виступить з піснею Heart of Steel («Сталеве серце») під номером 19.