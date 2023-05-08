Ракурсhttps://racurs.ua/
Євробачення 2023 - де дивитися та як голосуватимуть українці
Євробачення 2023 — де дивитися та як голосуватимуть українціhttps://racurs.ua/ua/n182804-ievrobachennya-2023-de-dyvytysya-ta-yak-golosuvatymut-ukrayinci.htmlРакурс
Пісенний конкурс «Євробачення» стартує у вівторок, 9 травня. О 22.00 у Ліверпулі відбудеться перший півфінал, де 15 учасників змагатимуться за право представити свою країну у фіналі конкурсу.
.
Нагадаємо, представник від України, яка перемогла торік, гурт TVORCHI, одразу потрапляє у фінал шоу 13 травня з піснею Heart of Steel.
Обидва півфінали та фінал шоу покаже «Суспільне мовлення». Це відбудеться на кількох платформах.
Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2023 розпочнеться о 22.00.
Пісенний конкурс Євробачення-2023 можна буде також дивитися на діджитал-платформах Суспільного: сайтах Суспільне Культура і Суспільне Євробачення.
На ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде слухати й спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії у Ліверпулі.
Учасники першого півфіналу Євробачення-2023:
- Норвегія: Alessandra — Queen of Kings
- Мальта: The Busker — «Dance (Our Own Party)
- Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava
- Латвія: Sudden Lights — Aijā
- Португалія: Mimicat — Ai Coração
- Ірландія: Wild Youth — We Are One
- Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!
- Швейцарія: Remo Forrer — Watergun
- Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn
- Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Lunа
- Швеція: Loreen — Tattoo
- Азербайджан: TuralTuranX — Tell Me More
- Чехія: Vesna — My Sister’s Crown
- Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper — Burning Daylight
- Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha
Що буде у трансляції
Перший півфінал Євробачення-2023 відкриє ведуча шоу від України — фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом пісні «Маяк». Виступ символізує «обʼєднання музикою» двох країн. Номер-відкриття має на меті підкреслити проведення 67-го Пісенного конкурсу Євробачення в Ліверпулі від імені України, країни-переможця минулорічного конкурсу.
Представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha розповість зі сцени історію своєї справжньої особистої подорожі через виконання пісні Ordinary World культового британського попрок-гурту Duran Duran, в новому аранжуванні.
Своїм виступом Alyosha разом з ліверпульською співачкою Rebecca Ferguson розкажуть історію надії, мужності й підтримки народу України з усього світу. Перфоманс має назву «Ласкаво просимо до нас додому».
Як голосувати
Українці голосуватимуть у другому півфіналі й у фіналі. Під час першого півфіналу українці не голосують.
У другому півфіналі у прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете голосувати.
Нагадаємо, 67-й Пісенний конкурс Євробачення проходить у Ліверпулі від імені України, яка здобула перемогу в Турині минулого року. Представник України, гурт TVORCHI, одразу потрапляє у фінал шоу 13 травня, де виступить з піснею Heart of Steel («Сталеве серце») під номером 19.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...