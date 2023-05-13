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Українські розвідники отримають 105 безпілотників зі штучним інтелектом
Українські розвідники отримають 105 безпілотників зі штучним інтелектомhttps://racurs.ua/ua/n182992-ukrayinski-rozvidnyky-otrymaut-105-bezpilotnykiv-zi-shtuchnym-intelektom.htmlРакурс
Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH.
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Цей безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об'єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.
Це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина.
У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі.
Для початку роботи з безпілотником Vector достатньо двох хвилин: «пташка» у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 м та запускається з руки.
БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хвилин.
Завдяки захищеним каналам передачі даних Vector під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.
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